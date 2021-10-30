"Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге, обыграв "Эльче"

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В рамках 12-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" в гостях победил "Эльче" со счётом 2:1.

"Сливочные" выиграли благодаря дублю бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

Хозяева поля половину второго тайма играли вдесятером после удаления Рауля Гути.

"Эльче" – "Реал" - 1:2

Голы: 0:1 – 22 Винисиус Жуниор, 0:2 – 73 Винисиус Жуниор, 1:2 – 86 Милья.

"Эльче": Касилья, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Милья, 81), Пасторе (Гумбау, 71), Маскарель (Марконе, 81), Гути, Лукас Перес (Бенедетто, 71), Бойе (Моренте, 81).

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Марсело (Менди, 66), Модрич (Камавинга, 84), Кроос, Каземиро, Васкес (Карвахаль, 65), Мариано Диас, Винисиус Жуниор (Азар, 85), Родриго (Асенсио, 18).

Удаление: Гути (63).

Набрав три очка, "Реал" вернул себе лидерство в Ла Лиге. "Эльче" идёт на 15-м месте в турнирной таблице первенства.

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