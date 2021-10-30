"Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге, обыграв "Эльче"

1 Теги реал мадридэльче

"Реал" вернулся на первое место в Ла Лиге, обыграв "Эльче"

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 12-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" в гостях победил "Эльче" со счётом 2:1.

"Сливочные" выиграли благодаря дублю бразильского вингера Винисиуса Жуниора.

Хозяева поля половину второго тайма играли вдесятером после удаления Рауля Гути.

"Эльче" – "Реал" - 1:2

Голы: 0:1 – 22 Винисиус Жуниор, 0:2 – 73 Винисиус Жуниор, 1:2 – 86 Милья.

"Эльче": Касилья, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Милья, 81), Пасторе (Гумбау, 71), Маскарель (Марконе, 81), Гути, Лукас Перес (Бенедетто, 71), Бойе (Моренте, 81).

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Марсело (Менди, 66), Модрич (Камавинга, 84), Кроос, Каземиро, Васкес (Карвахаль, 65), Мариано Диас, Винисиус Жуниор (Азар, 85), Родриго (Асенсио, 18).

Удаление: Гути (63).

Набрав три очка, "Реал" вернул себе лидерство в Ла Лиге. "Эльче" идёт на 15-м месте в турнирной таблице первенства.

Не пропустите: Анчелотти не исключил уход Азара из "Реала" в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Какой же Винисиус крутой!Приносит победы своей команде великолепной игрой на фланге атаки!Что важно - он фанат Барсы!но,рук-во как всегда проспало и вместо такого талантище, взяли бестолкового Фати по рекомендации Лео!Ну,и кто ответит за неудачные трансферы,а , Лео?Бартомеу не предлагать - уже под следствием!Мда...ВИСКАС ЭЛЬ Барса!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов