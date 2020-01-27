"Реал" вернулся на первое место в Примере спустя 100 дней после потери лидерства

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"Реал" вернулся на первое место в Примере спустя 100 дней после потери лидерства

Мадридский "Реал" благодаря гостевой победе над "Вальядолидом" стал единоличным лидером чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, "сливочные" вернулись на первое место в турнирной таблице Примеры спустя ровно 100 дней после его утраты.

Напомним, что 19 октября в рамках 9-го тура национального первенства "Реал" проиграл "Мальорке" (0:1), а "Барселона" разгромила "Эйбар" (3:0). С тех пор в турнире лидировали "сине-гранатовые".

Стоит отметить, что "бланкос" не становились чемпионами Испании с 2017 года.

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