"Реал" вернулся на первое место в Примере спустя 100 дней после потери лидерства
Мадридский "Реал" благодаря гостевой победе над "Вальядолидом" стал единоличным лидером чемпионата Испании.
Как сообщает Marca, "сливочные" вернулись на первое место в турнирной таблице Примеры спустя ровно 100 дней после его утраты.
Напомним, что 19 октября в рамках 9-го тура национального первенства "Реал" проиграл "Мальорке" (0:1), а "Барселона" разгромила "Эйбар" (3:0). С тех пор в турнире лидировали "сине-гранатовые".
Стоит отметить, что "бланкос" не становились чемпионами Испании с 2017 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14