"Реал" вернулся в борьбу за Санчо

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"Реал" вернулся в борьбу за Санчо

Мадридский "Реал" намерен летом предпринять попытку купить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По информации Daily Mail, "бланкос" вернулись в список претендентов на звёздного англичанина. Конкуренцию им составят ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

"Шмели" готовы продать одного из своих лидеров, но рассчитывают хорошо заработать на сделке. Поэтому заинтересованным клубам придётся раскошелиться на сумму более 116 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 14 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

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