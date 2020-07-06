"Реал", вероятно, не будет покупать этим летом новых игроков

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"Реал", вероятно, не будет покупать этим летом новых игроков

Руководство "Реала" в летнее трансферное окно расстанется с несколькими игроками. Клуб хочет выручить 200 миллионов евро. При этом "сливочные" не планирует покупать кого-либо этим летом. Об этом  сообщает Marca.

В список игроков, которые могут покинуть "Реал", попали нападающие Гарет Бэйл, Мариано Диас и Браим Диас, а также хавбек Хамес Родригес и Даниель Себальос.

Таким образом, "Реал" хочет сэкономить в связи с финансовыми потерями из-за коронавируса. Больше всего мадридцы планируют выручить от продажи Бэйла и Хамеса, которые являются одними из самых высокооплачиваемых игроков клуба. 

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

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