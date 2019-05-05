"Реал" - "Вильярреал" - 3:2 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Реалом" и "Вильярреалом".
Читайте также: "Реал" одержал победу над "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
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|М
|О
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|Барселона
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|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|35
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Жирона
|36
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|35
|30