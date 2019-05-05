"Реал" - "Вильярреал": видеотрансляция матча Примеры
В матче 36-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграет с "Вильярреалом".
Смотрите на Soccernews.ru прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Вильярреал".
Начало встречи в 17:15 мск.
В данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 65 очков. "Вильярреал" находится на 15-й позиции, имея в активе 40 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Леганес
|36
|45
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|35
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|35
|30