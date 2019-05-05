"Реал" - "Вильярреал": видеотрансляция матча Примеры

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"Реал" - "Вильярреал": видеотрансляция матча Примеры

В матче 36-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграет с "Вильярреалом".

Смотрите на Soccernews.ru прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Вильярреал".

Начало встречи в 17:15 мск.

В данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 65 очков. "Вильярреал" находится на 15-й позиции, имея в активе 40 очков.

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