"Реал" включил еще одного кандидата в список потенциальных замен Лопетеги

Мадридский "Реал" включил еще одного кандидата в список потенциальных замен своему главному тренеру Хулену Лопетеги.

Так, согласно информации fichajes.com, новым претендентом на пост наставника королевского клуба стал Роберто Мартинес, ныне возглавляющий сборную Бельгии. На "Сантьяго Бернабеу" обратили внимание на 45-летнего специалиста из-за его успешной работы с "красными дьяволами".

Ранее Мартинес тренировал "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".

Напомним, Лаудруп опроверг свои контакты с "Реалом". | soccernews.ru