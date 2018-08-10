"Реал" включил трансферную цель "Барселоны" в список потенциальных кандидатов на замену Модричу

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"Реал" включил трансферную цель "Барселоны" в список потенциальных кандидатов на замену МодричуМадридский "Реал" включил полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо в список потенциальных кандидатов на замену своему лидеру середины поля Луке Модричу, который может покинуть "Сантьяго Бернабеу" в текущее трансферное окно.

Так, по сведениям Football Espana, в стане королевского клуба оценивают вариант с подписанием 23-летнего хавбека парижан, на которого долгое время претендовала каталонская "Барселона", как наиболее оптимальный с финансовой стороны вопроса.

Напомним,  в пятницу Модрич сообщит "Реалу" о принятом им решении по своему будущему. | soccernews.ru

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