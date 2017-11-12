"Реал" включился в борьбу за Фекира

Мадридский "Реал" стал очередным претендентом на атакующего полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство королевского клуба рассматривает 24-летнего француза в качестве возможного усиления состава команды.

В этом сезоне Фекир сыграл за "Лион" 15 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "ткачами" рассчитан до лета 2020 года.

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