"Реал" включился в борьбу за хавбека "Зальцбурга"

Полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи попал в сферу интересов мадридского "Реала".

По информации AS, в королевском клубе впечатлены игрой 20-летнего футболиста в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Конкуренцию "сливочным" в гонке за перспективным венгром составят "РБ Лейпциг", "Арсенал" и "Милан".

Собослаи выступает за "Зальцбург" с января 2018 года, сыграл 74 матча, забил 22 гола и сделал 33 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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