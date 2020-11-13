"Реал" включился в борьбу за хавбека "Зальцбурга"

Теги реал мадридзальцбургдоминик собослаитрансферы

"Реал" включился в борьбу за хавбека "Зальцбурга"

Полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи попал в сферу интересов мадридского "Реала".

По информации AS, в королевском клубе впечатлены игрой 20-летнего футболиста в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Конкуренцию "сливочным" в гонке за перспективным венгром составят "РБ Лейпциг", "Арсенал" и "Милан".

Собослаи выступает за "Зальцбург" с января 2018 года, сыграл 74 матча, забил 22 гола и сделал 33 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса

"Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЛАСК Линц ЛАСК Линц 22 54
2 Зальцбург Зальцбург 22 48
3 Рапид Вена Рапид Вена 22 40
4 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 22 38
5 Штурм Грац Штурм Грац 22 32
6 Хартберг Хартберг 22 29
7 Аустрия Вена Аустрия Вена 22 25
8 Райндорф Альтах Райндорф Альтах 22 24
9 Адмира Адмира 22 19
10 Ваттенс Ваттенс 22 19
11 Маттерсбург Маттерсбург 22 18
12 Ст. Пелтен Ст. Пелтен 22 17
Полная таблица

топ-5 тегов