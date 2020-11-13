"Реал" включился в борьбу за хавбека "Зальцбурга"
Полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи попал в сферу интересов мадридского "Реала".
По информации AS, в королевском клубе впечатлены игрой 20-летнего футболиста в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Конкуренцию "сливочным" в гонке за перспективным венгром составят "РБ Лейпциг", "Арсенал" и "Милан".
Собослаи выступает за "Зальцбург" с января 2018 года, сыграл 74 матча, забил 22 гола и сделал 33 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17