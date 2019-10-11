"Реал" включился в борьбу за Холанда

Мадридский "Реал" стал очередным претендентом на форварда "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда.

Как сообщает AS, представители королевского клуба внимательно следят за прогрессом норвежского бомбардира.

19-летним футболистом также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Ювентус".

В текущем сезоне Холанд забил 18 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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