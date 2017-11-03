"Реал" включился в борьбу за Коутиньо

Мадридский "Реал" намерен побороться за полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб уже контактировал с представителями 25-летнего бразильца, на которого также претендуют "Барселона" и ПСЖ.

Ожидается, что в январе "Реал" предпримет попытки купить Коутиньо. Сколько готовы предложить "сливочные" за хавбека "красных", пока неизвестно.

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