"Реал" включился в борьбу за Обамеянга

"Реал" проявляет интерес к габонскому нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него требуемые 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 28-летним Обамеянгом также интересуется "Арсенал".

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