"Реал" включился в борьбу за Обамеянга

Теги реал мадридборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

"Реал" включился в борьбу за Обамеянга

"Реал" проявляет интерес к габонскому нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него требуемые 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 28-летним Обамеянгом также интересуется "Арсенал".

Не пропустите: Агент Обамеянга проведет переговоры с "Арсеналом" в Лондоне. | http://soccernews.ru

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