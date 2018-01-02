"Реал" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

Мадридский "Реал" включился в борьбу за полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб готов будет сделать предложение по 22-летнему беку "кобальтовых", который также входит в сферу интересов мюнхенской "Баварии", каталонской "Барселоны", английского "Ливерпуля" и туринского "Ювентуса", уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Горетцка забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за "Шальке".

Напомним, "Реал" близок к подписанию Аррисабалаги. | soccernews.ru