"Реал" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" включился в борьбу за защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает talkSPORT.

По информации источника, королевский клуб готов купить 27-летнего сенегальца следующим летом за 100 миллионов евро.

Напомним, что на звёздного центрбека также претендуют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 24 матча и сделал 2 результативных передачи.

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