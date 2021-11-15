"Реал" включился в гонку за Кессье

Фото инстаграм Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, "сливочные" заинтересованы в подписании ивуарийца следующим летом в качестве свободного агента.

На 24-летнего футболиста также претендуют ПСЖ, "Барселона" и клубы АПЛ.

В текущем сезоне Кессье сыграл за "Милан" 12 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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