"Реал" включился в гонку за лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины

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"Реал" включился в гонку за лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины

Фото инстаграм Хулиана Альвареса

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, скауты "сливочных" следят за прогрессом 21-летнего футболиста. Если аргентинец на дистанции сохранит текущую форму, то станет полноценной трансферной целью королевского клуба.

Ранее СМИ писали об интересе к форварду со стороны "Ювентуса", "Атлетико", "Милана" и "Фиорентины". Отступные в его контракте - 25 миллионов евро.

Альварес - воспитанник "Ривер Плейт", он является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Аргентины с 15 голами в 16 матчах.

Не пропустите: "Реал" готовит масштабную трансферную кампанию следующим летом. | http://soccernews.ru
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