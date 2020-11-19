"Реал" включился в гонку за трансферной целью "Барселоны"

На полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума появился ещё один претендент из числа европейских топ-клубов.

По информации Sport.es, вслед за "Барселоной" и "Интером" на голландского хавбека нацелился мадридский "Реал".

Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с июля 2016 года, сыграл 199 матчей, забил 19 голов и сделал 16 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

По окончании нынешнего сезона 30-летний хавбек может стать свободным агентом. В таком случае он присоединится к новой команде бесплатно.

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