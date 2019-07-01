"Реал" включит опцию обратного выкупа в сделку по переходу Себальоса в "Милан"
Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос близок к переходу в "Милан", сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, клубы практически договорились о трансфере 22-летнего испанца. "Россонери" арендуют футболиста на два года за 5-8 миллионов евро с правом выкупа за 32-35 миллионов.
Королевский клуб собирается включить в сделку опцию обратного выкупа, чтобы иметь возможность вернуть перспективного полузащитника.
Себальос выступает за "Реал" с 2017 года, в сезоне 2018/19 он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
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|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32