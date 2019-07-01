"Реал" включит опцию обратного выкупа в сделку по переходу Себальоса в "Милан"

Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос близок к переходу в "Милан", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, клубы практически договорились о трансфере 22-летнего испанца. "Россонери" арендуют футболиста на два года за 5-8 миллионов евро с правом выкупа за 32-35 миллионов.

Королевский клуб собирается включить в сделку опцию обратного выкупа, чтобы иметь возможность вернуть перспективного полузащитника.

Себальос выступает за "Реал" с 2017 года, в сезоне 2018/19 он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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