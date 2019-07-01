"Реал" включит опцию обратного выкупа в сделку по переходу Себальоса в "Милан"

3 Теги реал мадридмиландани себальострансферы

"Реал" включит опцию обратного выкупа в сделку по переходу Себальоса в "Милан"

Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос близок к переходу в "Милан", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, клубы практически договорились о трансфере 22-летнего испанца. "Россонери" арендуют футболиста на два года за 5-8 миллионов евро с правом выкупа за 32-35 миллионов.

Королевский клуб собирается включить в сделку опцию обратного выкупа, чтобы иметь возможность вернуть перспективного полузащитника.

Себальос выступает за "Реал" с 2017 года, в сезоне 2018/19 он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,чтобы окончательно сломать ему карьеру,как было с Моратой,хотя Мората в сезоне 16/17 забил в два раза больше,чем Бензема,хотя провел в два раза меньше времени на поле!Всем молодым игрокам вывод:"Пока у руля сидит Перес,а у руля бесхребетный Зидан,нечего в Реал ползти,вероятность того,что вы сломаете себе карьеру процентов 80-85 минимум!"

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OkTawius
Димон

всё жду, когда ты будешь хоть чем-то доволен)

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Mutaloff
Mutaloff

Дааай,давай!

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