"Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Будущее полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остается неопределенным.

Как сообщает издание Marca, "Реал Мадрид" очень внимательно следит за ситуацией вокруг французского хавбека.

По информации источника, агент Поля Погба Мино Райола больше не является препятствием для королевского клуба.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" рассчитан до конца текущего сезона.

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