"Реал" вновь интересуется Алабой

Теги бавария мюнхендавид алабареал мадрид

"Реал" вновь интересуется Алабой"Реал" вновь рассчитывает приобрести защитника "Баварии" Давида Алабу.

Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Ожидается, что предложение по австрийцу будет сделано в зимнее трансферное окно. 

В текущем сезоне Алаба провел четыре матча в чемпионате Германии. 

Читайте: Зидан хочет видеть в "Реале" Алабу, Алли и Дибалу | http://soccernews.ru

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