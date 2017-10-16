"Реал" вновь интересуется Алабой

"Реал" вновь рассчитывает приобрести защитника "Баварии" Давида Алабу.

Как сообщает источник, в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Ожидается, что предложение по австрийцу будет сделано в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алаба провел четыре матча в чемпионате Германии.

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