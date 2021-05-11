"Реал" вновь не договорился с Рамосом о новом контракте
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Мадридскому "Реалу" по-прежнему не удается договориться о продлении контракта с капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает Marca.
По сведениям источника, Рамос хочет получить двухлетний контракт с понижением зарплаты на 10 процентов, но "Реал" не устраивает такой вариант. До конца действия нынешнего контракта осталось менее 50 дней и футболист может покинуть клуб бесплатно.
В этом сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14