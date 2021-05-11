"Реал" вновь не договорился с Рамосом о новом контракте

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Мадридскому "Реалу" по-прежнему не удается договориться о продлении контракта с капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает Marca.

По сведениям источника, Рамос хочет получить двухлетний контракт с понижением зарплаты на 10 процентов, но "Реал" не устраивает такой вариант. До конца действия нынешнего контракта осталось менее 50 дней и футболист может покинуть клуб бесплатно.

В этом сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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