"Реал" вновь теряет Менди

Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди пропустит еще некоторое время из-за новой травмы.

Как сообщает издание Marca, французский защитник получил новое мышечное повреждение перед матчем с "Сельтой" в четвертом туре Ла Лиге.

По информации источника, Менди вернется в строй через три недели.

Напомним, что Менди был травмирован четыре месяца, с конца прошлого сезона.

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