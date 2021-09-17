"Реал" вновь теряет Менди

Теги реал мадридферлан менди

"Реал" вновь теряет МендиФото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди пропустит еще некоторое время из-за новой травмы.

Как сообщает издание Marca, французский защитник получил новое мышечное повреждение перед матчем с "Сельтой" в четвертом туре Ла Лиге.

По информации источника, Менди вернется в строй через три недели.

Напомним, что Менди был травмирован четыре месяца, с конца прошлого сезона.

Также не пропустите: Генеральный директор "Спартака" рассказал о ситуации с возможными трансферами Ларссона и Хендрикса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Кремле позитивно оценили предложенную Hypercube реформу российского футбола

В Кремле позитивно оценили предложенную Hypercube реформу российского футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов