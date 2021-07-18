"Реал" вновь теряет Йовича

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"Реал" вновь теряет Йовича

Фото: инстаграм Луки Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович выбыл из строя из-за травмы, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист испытывает проблемы с мышцами, поэтому вынужден заниматься по индивидуальной программе. В связи с этим "Реал" решил продать форварда, но хочет получить за него 63 миллиона евро. Именно за такую сумму королевский клуб купил игрока у "Айнтрахта" в 2019 году.

В прошлом сезоне 23-летний Йович провел за "Реал" пять матчей и не отметился результативными действиями. В январе он перешел в "Айнтрахт" на правах аренды и в составе немецкого клуба отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 18 поединках. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2025 года.

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