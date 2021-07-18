"Реал" вновь теряет Йовича
Фото: инстаграм Луки Йовича/Автор неизвестен
Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович выбыл из строя из-за травмы, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям источника, футболист испытывает проблемы с мышцами, поэтому вынужден заниматься по индивидуальной программе. В связи с этим "Реал" решил продать форварда, но хочет получить за него 63 миллиона евро. Именно за такую сумму королевский клуб купил игрока у "Айнтрахта" в 2019 году.
В прошлом сезоне 23-летний Йович провел за "Реал" пять матчей и не отметился результативными действиями. В январе он перешел в "Айнтрахт" на правах аренды и в составе немецкого клуба отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 18 поединках. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14