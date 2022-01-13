"Реал" во второй раз в истории обыграл "Барселону" в пяти матчах подряд

Фото твиттер "Реала"

Победная серия мадридского "Реала" в Эль Класико достигла пяти матчей.

Как сообщает Opta, "сливочным" удалось подобное во второй раз в истории.

Впервые "Реал" взял верх над "Барселоной" минимум в пяти играх подряд в период с 1962 по 1965 год.

Накануне мадридцы победили со счётом 3:2 и вышли в финал Суперкубка Испании.

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