"Реал" восемь лет не проигрывает в домашних матчах группового этапа ЛЧ

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" сыграет против дортмундской "Боруссии".

Стоит отметить, что королевский клуб восемь лет не проигрывает в домашних матчах группового этапа ЛЧ. В последний раз "сливочные" уступали дома в группе в 2009 году в матче с "Миланом" (2:3). С тех пор "Реал" не проигрывает в 24 матчах подряд, одержав 21 победу при 3 ничьих.

Матч "Реал" - "Боруссия" состоится сегодня, 6 декабря и начнется в 22:45 мск.

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