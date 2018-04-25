"Реал" вошел в историю Лиги Чемпионов

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"Реал" вошел в историю Лиги ЧемпионовПосле победы над мюнхенской "Баварией" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" вошел в историю турнира.

Так, согласно данным УЕФА, "сливочные" стали первой командой, которая одержала в рамках ЛЧ 150 побед.

Напомним, "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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