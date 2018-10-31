"Реал" восстановил в должности специалиста, который работал при Зидане

Теги реал мадрид

"Реал" восстановил в должности специалиста, который работал при ЗиданеТренер "Реала" по физподготовке Антонио Пинтус восстановлен в должности.

Специалист будет отвечать физическое состояние игроков. Такое решение принял исполняющий обязанности главного тренера мадридцев Сантьяго Солари.

При Хулене Лопетеги Пинтус выполнял функции помощника тренера по физподготовке Оскара Каро.

Напомним, что Пинтус работал в "Реале" в тренерском штабе Зинедина Зидана. 

Читайте: Игроки "Реала" хотят возвращения Зидана   | soccernews.ru

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