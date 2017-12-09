"Реал" возглавляет обновлённый рейтинг УЕФА, "Зенит" - лучший среди российских клубов

Опубликован обновлённый клубный рейтинг УЕФА, в котором были учтены результаты завершившихся групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Возглавляет рейтинг мадридский "Реал", ближайшими преследователями "сливочных" являются "Барселона" и "Бавария". В десятку также входят "Атлетико", "Ювентус", ПСЖ, "Севилья", "Манчестер Сити", "Порту" и дортмундская "Боруссия".

Лучшим среди российских клубов стал "Зенит", расположившийся на 17-м месте. Далее идут ЦСКА (36), "Краснодар" (61), "Локомотив" (75), "Рубин" (83), московское "Динамо" (84), "Ростов" (108) и "Спартак" (112).

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