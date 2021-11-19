"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео)

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес обратится в банк JP Morgan за ссудой в размере 220 миллионов евро на дополнительные работы по реконструкции "Сантьяго Бернабеу", сообщает журналист Томас Гонсалес.

Таким образом, общие затраты на реконструкцию стадиона увеличатся с 575 до 795 миллионов евро.

Отметим, что эти 220 миллионов пойдут на инновационную систему выдвижения газона, которая позволит максимально использовать стадион для не футбольных мероприятий.

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