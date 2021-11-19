"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео)
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес обратится в банк JP Morgan за ссудой в размере 220 миллионов евро на дополнительные работы по реконструкции "Сантьяго Бернабеу", сообщает журналист Томас Гонсалес.
Таким образом, общие затраты на реконструкцию стадиона увеличатся с 575 до 795 миллионов евро.
Отметим, что эти 220 миллионов пойдут на инновационную систему выдвижения газона, которая позволит максимально использовать стадион для не футбольных мероприятий.
Также не пропустите: Агент Миранчука подвёл итоги встречи с руководством "Аталанты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Семак высказался о Дзюбе в сборной России
-
"Зенит" стал чемпионом РПЛ в первом круге
-
Марсело Бьелса поделился мнением о Конте
-
Николич высказался о российском футболе
-
УЕФА аннулировал дисквалификацию Гризманна в Лиге чемпионов
-
Суперлига направила письмо в Европейский парламент
-
Азмун может перейти в испанский топ-клуб
-
1
Матч "Баварии" с "Барселоной" пройдет без зрителей
-
"Барселона" вновь теряет Педри
-
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ
-
Игрок "Реала" попал в секс-скандал
-
"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео)
-
Агент Миранчука подвёл итоги встречи с руководством "Аталанты"
-
Роналду: "Пришло время засучить рукава"
-
Почеттино близок к увольнению из ПСЖ
-
Тренер "Динамо" Шварц ответил на вопрос о работе в сборной России
-
СМИ узнали о секретном плане президента "Барселоны" заполучить Мбаппе
-
"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку
-
Игрок "Челси" поддержал Промеса, обвиняемого в покушении на убийство
-
Неймар угодил в скандал из-за участия в вечеринке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14