"Реал" возможно и не сыграет на Сантьяго Бернабеу в новом сезоне

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может провести следующий сезоне не на Сантьяго Бернабеу, как предполагалось ранее, а на стадионе имени Альфредо ди Стефано, где "сливочные" выступали в прошлом сезоне.

Как сообщает ABC, если власти Мадрида допустят на стадионы лишь небольшое количество болельщиков в новом сезоне, то "Реал" продолжит играть на своем втором стадионе, который расположен на базе королевского клуба в Вальдебебасе.

Ранее министр здравоохранения Испании сказала, что с нового сезона будет разрешена заполняемость стадионов от 50%.

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