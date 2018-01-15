"Реал" возобновил интерес к Аррисабалаге

Мадридский "Реал" возобновил интерес к голкиперу "Атлетика" из Бильбао Кепе Аррисабалаге, информирует Marca со ссылкой на ETB.

По сведениям источника, королевский клуб уже предупредил басков о своем намерении подписать их 23-летнего вратаря уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Аррисабалага пропустил 20 мячей в 15 матчах за "Атлетик".