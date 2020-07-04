"Реал" возобновил интерес к Дзаньоло

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"Реал" возобновил интерес к Дзаньоло

Мадридский "Реал" по-прежнему претендует на полузащитника "Ромы" Николу Дзаньоло, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, королевский клуб готов побороться за 21-летнего итальянца с "Ювентусом".

За перспективного хавбека "сливочным" придётся заплатить не менее 50 миллионов евро.

Дзаньоло не играет с января из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

За "Рому" игрок выступает с лета 2018 года, в его активе 12 голов и 4 ассиста в 60 матчах.

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