"Реал" возобновил интерес к форварду сборной Германии

Мадридский "Реал" возобновил интерес к форварду "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб не исключал 22-летнего нападающего "быков" из списка потенциальных кандидатов на усиление своей атаки. В стане "сливочных" по-прежнему оценивают возможность подписания перспективного игрока.

В прошлом сезоне Вернер забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 45 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, Перес планирует потратить 250 миллионов евро на покупку двух игроков на замену Роналду. | soccernews.ru