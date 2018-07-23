"Реал" возобновил интерес к форварду сборной Германии

Теги реал мадридрб лейпцигтимо вернер

"Реал" возобновил интерес к форварду сборной ГерманииМадридский "Реал" возобновил интерес к форварду "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб не исключал 22-летнего нападающего "быков" из списка потенциальных кандидатов на усиление своей атаки. В стане "сливочных" по-прежнему оценивают возможность подписания перспективного игрока.

В прошлом сезоне Вернер забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 45 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним,  Перес планирует потратить 250 миллионов евро на покупку двух игроков на замену Роналду. | soccernews.ru

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