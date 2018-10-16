"Реал" возобновил интерес к хавбеку "Арсенала"

Мадридский "Реал" возобновил интерес к полузащитнику лондонского "Арсенала" Аарону Рэмзи, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "сливочные" будут готовы побороться за 27-летнего хавбека "канониров", когда у него истечет срок действия контракта с клубом.

В текущем сезоне Рэмзи забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 9 играх за "Арсенал".

Напомним, Лопетеги требует от Переса подписать бывшего хавбека "Барселоны". | soccernews.ru