"Реал" возобновил интерес к игроку "Баварии"

"Реал" может вновь начать переговоры по защитнику "Баварии" Давиду Алабе.

Как сообщает Tuttomercato, руководство "сливочных" считает, что австриец станет достойной заменой Марсело, который может перебраться в "Ювентус".

Ожидается, что "Реал" заплатит за Алабу около 75 миллионов евро, а самому игроку предложит контракт с зарплатой в 7 миллионов евро в год.

Соглашение футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Алаба провел 29 игр, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.

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