"Реал" возобновил интерес к Левандовски

"Реал" в поисках форварда снова вернулся к кандидатуре Роберта Левандовски.

По сведениям El Bernabeu, "сливочные" готовы выложить за нападающего "Баварии" 100 миллионов евро. Возможно, "Реал" вновь заинтересовался 30-летним поляком после того, как ПСЖ дал понять, что ни за какие деньги не продаст Килиана Мбаппе.

Соглашение Левандовски с клубом истекает в 2021 году, однако игрок готов к смене клуба уже в летнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Левандовски 30 забитых мячей и 11 ассистов в 36 матчах.

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