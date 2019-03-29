"Реал" возобновил интерес к Левандовски

Теги реал мадридроберт левандовскибавария мюнхентрансферы

"Реал" возобновил интерес к Левандовски

"Реал" в поисках форварда снова вернулся к кандидатуре Роберта Левандовски.

По сведениям El Bernabeu, "сливочные" готовы выложить за нападающего "Баварии" 100 миллионов евро. Возможно, "Реал" вновь заинтересовался 30-летним поляком после того, как ПСЖ дал понять, что ни за какие деньги не продаст Килиана Мбаппе.

Соглашение Левандовски с клубом истекает в 2021 году, однако игрок готов к смене клуба уже в летнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Левандовски 30 забитых мячей и 11 ассистов в 36 матчах.

Читайте также: Зидан получит 500 миллионов евро на летние трансферы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Андрей Федун - фанатам: "Болейте за "Спартак", а не за Карреру"

Андрей Федун - фанатам: "Болейте за "Спартак", а не за Карреру"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов