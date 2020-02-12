"Реал" возобновил интерес к лидеру "Лацио"
"Реал" хочет подписать хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.
Как сообщает Transfermarkt, "сливочные" хотят подписать 24-летнего серба в летнее трансферное окно. Отмечается, что "Реал" готов отпустить в "Лацио" Хамеса Родригеса.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
В этом сезоне Милинкович-Савич провел 28 игр, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.
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Скаут "Ливерпуля" просматривал игрока на миланском дерби
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Осасуна
|20
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|15
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|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
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