"Реал" возобновил интерес к лидеру "Лацио"

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"Реал" возобновил интерес к лидеру "Лацио"

"Реал" хочет подписать хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Transfermarkt, "сливочные" хотят подписать 24-летнего серба в летнее трансферное окно. Отмечается, что "Реал" готов отпустить в "Лацио" Хамеса Родригеса.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел 28 игр, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.

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