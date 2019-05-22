"Реал" возобновил интерес к Мбаппе

Мадридский "Реал" вновь рассматривает вариант с приобретением нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, королевский клуб возобновил интерес к 20-летнему французу после его намёка на возможную смену команды во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что переход может состояться, если "бланкос" предложат за звёздного футболиста не менее 250 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 42 матча, забил 38 голов и сделал 17 ассистов. Его контракт с парижанами рассчитан до 2023 года.

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