"Реал" возобновил интерес к Погба

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"Реал" возобновил интерес к Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба всё ещё может оказаться в мадридском "Реале", сообщает AS.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы продать француза летом этого года и оценивают его в 100 миллионов евро.

Королевский клуб такие условия устраивают, впрочем, они ещё могут измениться в зависимости от того, сколько ещё продлится "коронавирусный кризис" и как он отразится на доходах в футболе.

Также Погба хочет купить туринский "Ювентус", за который хавбек выступал с 2012 по 2016 год.

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