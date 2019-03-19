"Реал" возобновил интерес к Рабьо

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"Реал" возобновил интерес к Рабьо

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает 101grеаtgoals, "сливочные" видят в 23-летнем французе долгосрочную замену Луке Модричу. Ранее интерес к Рабьо также проявляли "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Напомним, что соглашение Рабьо с ПСЖ истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне Рабьо провел 20 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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