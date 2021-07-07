"Реал" возобновил интерес к Стерлингу

Фото: инстаграм Стерлинга

"Реал" по-прежнему следит за ситуацией с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.

Как сообщает The Athletic, мадридский клуб хочет заполучить 26-летнего англичанина, который недоволен своим положением в "Сити".

Отмечается, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить игрока. В ближайшее время клуб предложит Стерлингу новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне на счету Стерлинга 14 голов и 10 ассистов в 49 играх.

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