"Реал" возобновил интерес к Стерлингу
Фото: инстаграм Стерлинга
"Реал" по-прежнему следит за ситуацией с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.
Как сообщает The Athletic, мадридский клуб хочет заполучить 26-летнего англичанина, который недоволен своим положением в "Сити".
Отмечается, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить игрока. В ближайшее время клуб предложит Стерлингу новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2023 года.
В прошлом сезоне на счету Стерлинга 14 голов и 10 ассистов в 49 играх.
Читайте также: "Арсенал" контактировал с "Манчестер Сити" касательно Стерлинга и Махреза. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18