"Реал" возобновил интерес к звезде Серии А

Теги реал мадридинтер миланмауро икардикриштиану роналду

"Реал" возобновил интерес к звезде Серии АМадридский "Реал" возобновил свой интерес к ведущему форварду миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "сливочные" включили 25-летнего нападающего "нерадзурри" в список потенциальных кандидатов на замену своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, ушедшему этим летом в туринский "Ювентус".

В прошлом сезоне Икарди забил 29 мячей и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Интер". Его трансфер оценивается в 110 миллионов евро.

Напомним, "Челси" предложил своего игрока "Реалу". | soccernews.ru

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