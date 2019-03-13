"Реал" возобновил интерес к звезде Серии А

1 Теги реал мадридинтер миланмауро икардиванда наратрансферы

"Реал" возобновил интерес к звезде Серии А

Мадридский "Реал" возобновил интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб на этой неделе контактировал с агентом и женой футболиста Вандой Нарой.

"Сливочные" готовы перебить предложение "Наполи", чтобы заполучить аргентинского бомбардира летом.

Напомним, что неаполитанцы предлагают форварду зарплату в размере 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

Икарди близок к уходу из "Интера" в связи с конфликтом с руководством клуба. В середине февраля у него отобрали капитанскую повязку и с тех пор он не выходит на поле, сетуя на боли в колене.

Не пропустите: "Реал" хочет купить одного из лидеров "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Реалу уже никто не поможет, пока руководит этим клубом Перес, который планомерно его убивает!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов