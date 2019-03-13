"Реал" возобновил интерес к звезде Серии А

Мадридский "Реал" возобновил интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб на этой неделе контактировал с агентом и женой футболиста Вандой Нарой.

"Сливочные" готовы перебить предложение "Наполи", чтобы заполучить аргентинского бомбардира летом.

Напомним, что неаполитанцы предлагают форварду зарплату в размере 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

Икарди близок к уходу из "Интера" в связи с конфликтом с руководством клуба. В середине февраля у него отобрали капитанскую повязку и с тех пор он не выходит на поле, сетуя на боли в колене.

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