"Реал" возобновил интерес к звезде Серии А
Мадридский "Реал" возобновил интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб на этой неделе контактировал с агентом и женой футболиста Вандой Нарой.
"Сливочные" готовы перебить предложение "Наполи", чтобы заполучить аргентинского бомбардира летом.
Напомним, что неаполитанцы предлагают форварду зарплату в размере 9 миллионов евро в год плюс бонусы.
Икарди близок к уходу из "Интера" в связи с конфликтом с руководством клуба. В середине февраля у него отобрали капитанскую повязку и с тех пор он не выходит на поле, сетуя на боли в колене.
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|Реал Мадрид
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|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
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|Валенсия
|27
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|8
|Бетис
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|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
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|Атлетик Бильбао
|27
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|13
|Леганес
|27
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|27
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|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
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|26
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|Вильярреал
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