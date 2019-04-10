"Реал" возобновил переговоры с Рабьо
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может перейти в мадридский "Реал", сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, представители королевского клуба активно общаются с агентом игрока. За переговорами следит главный тренер клуба Зинедин Зидан. Впрочем, конкретных предложений хавбеку "Реал" пока не делал.
Ранее сообщалось, что испанский клуб не интересуется французов, но теперь все изменилось.
Напомним, что контракт 24-летнего Рабьо с ПСЖ истекает летом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.
Стоит отметить, что Рабьо не выходит на поле уже несколько месяцев по причине отказа продлить контракт с клубом.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Атлетико Мадрид
|31
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|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
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|6
|Валенсия
|31
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|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
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|Бетис
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|10
|Реал Сосьедад
|31
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|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
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|13
|Эспаньол
|31
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|Жирона
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|Леванте
|31
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|16
|Сельта Виго
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|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
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|30
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|Райо Вальекано
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|Уэска
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