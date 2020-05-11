"Реал" возобновил тренировки на клубной базе

1 Теги реал мадрид

"Реал" возобновил тренировки на клубной базе

Мадридский "Реал" принял решение возобновить тренировки на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба сливочных.

Футболисты приступили к занятиям на базе спустя два месяца карантина. Футболисты тренируются индивидуально на нескольких полях. На следующей неделе игроки смогут заниматься в небольших группах.

К тренировкам также приступил полузащитник Эден Азар, восстановившийся после операции на лодыжке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍♂️ ⚽ WE'RE BACK. ¡Volvemos a los entrenamientos! #RMCity | #HalaMadrid

Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Напомним, розыгрыш Ла Лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Когда будет рестарт сезона пока неизвестно.

А еще: Ла Лига опровергла заявление тренера "Леганеса" о возобновлении сезона с 20 июня| http://soccernews.ru
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