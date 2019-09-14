"Реал" впервые после возвращения Зидана забил три гола в первом тайме

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"Реал" впервые после возвращения Зидана забил три гола в первом тайме

Мадридский "Реал" в матче четвёртого тура Примеры взял верх над "Леванте" со счётом 3:2.

Все свои голы "сливочные" забили ещё до перерыва. Сообщается, что впервые после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик столичная команда трижды отличилась в первом тайме.

Напомним, что французский наставник вернулся в королевский клуб 11 марта этого года.

В последний раз "Реал" три раза поражал ворота соперника в первые 45 минут 27 января в гостевом матче с "Эспаньолом".

Не пропустите: "Французская революция" Зидана провалена? Или почему "Реал" все еще играет на старом багаже. | http://soccernews.ru
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