"Реал" впервые после возвращения Зидана забил три гола в первом тайме

Мадридский "Реал" в матче четвёртого тура Примеры взял верх над "Леванте" со счётом 3:2.

Все свои голы "сливочные" забили ещё до перерыва. Сообщается, что впервые после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик столичная команда трижды отличилась в первом тайме.

Напомним, что французский наставник вернулся в королевский клуб 11 марта этого года.

В последний раз "Реал" три раза поражал ворота соперника в первые 45 минут 27 января в гостевом матче с "Эспаньолом".

Не пропустите: "Французская революция" Зидана провалена? Или почему "Реал" все еще играет на старом багаже. | http://soccernews.ru