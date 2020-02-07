"Реал" впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче
В четвертьфинальном матче Кубка Испании мадридский "Реал" дома проиграл "Реал Сосьедаду" со счётом 3:4.
Как сообщает Opta, "сливочные" впервые под руководством Зинедина Зидана пропустили четыре гола в одной игре.
Напомним, что француз возглавил "Реал" в январе 2016 года и проработал в клубе до мая 2018 года. После именитый тренер покинул "Сантьяго Бернабеу", но уже в марте 2019-го вернулся на пост.
Стоит отметить, что "бланкос" при Зидане провели 193 матча во всех турнирах.
Не пропустите: "Сосьедад" прервал внушительную серию "Реала". | http://soccernews.ru
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|Реал Вальядолид
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