"Реал" впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче

В четвертьфинальном матче Кубка Испании мадридский "Реал" дома проиграл "Реал Сосьедаду" со счётом 3:4.

Как сообщает Opta, "сливочные" впервые под руководством Зинедина Зидана пропустили четыре гола в одной игре.

Напомним, что француз возглавил "Реал" в январе 2016 года и проработал в клубе до мая 2018 года. После именитый тренер покинул "Сантьяго Бернабеу", но уже в марте 2019-го вернулся на пост.

Стоит отметить, что "бланкос" при Зидане провели 193 матча во всех турнирах.

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