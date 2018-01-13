"Реал" впервые с 2007 года не забил на "Сантьяго Бернабеу" в двух матчах Примеры подряд

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"Реал" впервые с 2007 года не забил на "Сантьяго Бернабеу" в двух матчах Примеры подряд

В рамках 19-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" дома проиграл "Вильярреалу" со счётом 0:1.

Таким образом, "сливочные" впервые с 2007 года не забили на "Сантьяго Бернабеу" в двух матчах Примеры подряд. Ранее столичная команда была разгромлена "Барселоной (0:3).

Также впервые с 2009 года "Реал" потерпел поражение в двух домашних играх кряду в Ла Лиге. 

Не пропустите: "Реал" первый раз в истории уступил "Вильярреалу" на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru

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