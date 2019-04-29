"Реал" впервые за 10 лет проиграл 10 матчей за сезон в Примере

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"Реал" впервые за 10 лет проиграл 10 матчей за сезон в Примере

В 35-м туре испанской Примеры "Реал" проиграл "Райо Вальекано" (0:1).

Отметим, что это уже 10-е поражение "сливочных" в этом сезоне Примеры. Ранее "Реал" столько раз проигрывал десять лет назад в сезоне 2008/09.

Кроме того, "Реал" имеет 16 поражений во всех турнирах и это тоже худший показатель за последние 10 лет.

После 35 туров "Реал" с 65 очками идет на третьем месте в чемпионате.

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